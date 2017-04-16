Veysi Kaynak: Referandumda Evet Oylarının Hayır Oylarını Geçeceği Anlaşılıyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak,"Yüzde 91'i sandıkların açıldı. Referandumda evet oylarının hayır oylarını geçeceği anlaşılıyor. Birkaç şey söylemek mümkün Türkiye demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi, yüksek bir katılım oranı var"dedi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak konuşmasında, "Çok büyük bir güvenlik problemi hadisesi yaşanmadı. Diyarbakır'da maalesef üzücü 2 can kaybı var, küçük tartışmalar kavgalar var" dedi. Kaynak, "Türkiye için önemli bir günün akşamındayız, yarın Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacaktır. Yüzde 91'i sandıkların açıldı. Referandumda evet oylarının hayır oylarını geçeceği anlaşılıyor. Birkaç şey söylemek mümkün Türkiye 1. si demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi, yüksek bir katılım oranı var. Olağanüstü hal döneminde hiç kimsenin olağanüstü halden kaynaklanan siyaset serbestisini, propaganda serbestisini engellemediğini gördük. Türkiye'nin kendisinin ne kadar şeffaf bir toplum haline geldiği anlaşıldı. Bugün birkaç münferit hadiseyi saymazsak barış huzur içerisinde bir referandum çalışması ortaya konuldu ve referandum oylaması ortaya konuldu. Milletimize teşekkür etmemiz takdirlerimizi sunmamız gerekir. Yüksek oranda katılım gösterdiler. Çok büyük bir güvenlik problemi hadisesi yaşanmadı. Diyarbakır'da maalesef üzücü 2 can kaybı var, küçük tartışmalar kavgalar var. Güvenlik güçlerimizi, İçişleri Bakanlığımızı tebrik etmemiz gerekir. Bu netice Türkiye'nin etrafında yaşanan Suriye'de Irak'ta etrafında yaşanan istikrarsızlığın doğurduğu güçlü devlet organizmasının eksikliğinin doğurduğu hadiseleri hadiseleri çok iyi tahlil ettiğini gösterir"diye konuştu. - Ankara