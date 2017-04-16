Veysi Kaynak: "Çok büyük bir güvenlik hadisesi yaşanmadı"

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK:

"BARIŞ İÇERİSİNDE, HUZUR İÇERİSİNDE BİR REFERANDUM ÇALIŞMASI OLDU"



ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde konuştu.