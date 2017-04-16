Veysi Kaynak: "Çok Büyük Bir Güvenlik Hadisesi Yaşanmadı"
Veysi Kaynak: "Çok büyük bir güvenlik hadisesi yaşanmadı" BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK: "BARIŞ İÇERİSİNDE, HUZUR İÇERİSİNDE BİR REFERANDUM ÇALIŞMASI OLDU"ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde konuştu.
Veysi Kaynak: "Çok büyük bir güvenlik hadisesi yaşanmadı"
BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK:
"BARIŞ İÇERİSİNDE, HUZUR İÇERİSİNDE BİR REFERANDUM ÇALIŞMASI OLDU"
ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde konuştu.