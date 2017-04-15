Veysi Kaynak: ABD'nin Makyajı Döküldü (Aktüel)

GENÇLERLE BULUŞTU



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta gençlerle bir araya geldi. Programın düzenlendiği Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne eşi Şule Kaynak ile gelen Veysi Kaynak, gençlerin alkışlarıyla karşılandı.



Gençlere Pazar günü oylanacak anayasa değişikliğinin içeriğini anlatan Kaynak, daha sonra sorularını yanıtladı. Yeni sistemde seçimin nasıl olacağı sorusu üzerine Kaynak, yeni sistemde yönetimdeki istikrarı bizzat milletin kendisinin sağlayacağını belirterek şunları söyledi:



"O zaman temsildeki adaletin önünü açmamız lazım. Nasıl, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nu değiştirerek. Ama bununla ilgili tabii ki bütün siyasi partiler beraber oturup bir mutabakat sağlamak en büyük arzumuz. Mutabakat sağlanmazsa, o zaman bizim kendi modelimizi ortaya koyarız. Bizim isteğimiz şudur. Milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Milletvekili sayısının 600'e çıkması, milletin temsilcilerinin Millet Meclisi'nde daha fazla yer almasını sağlayacaktır. ve bunlar bölgeyle mi olur, daraltılmış bölgeyle mi olur, bu modellerin hepsi konuşulacaktır. Ama dediğim gibi, önceliğimiz muhakkak surette sistemin değişeceğidir, seçim barajının kaldırılacağı ya da minimumuma düşürüleceğidir. Ama modelin tam manasıyla ortaya çıkması, partiler arasında sağlanacak mutabakatla, olmadığı taktirde bizim modelimizi ortaya koymakla olacaktır."