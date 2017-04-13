Veysel Eroğlu'ndan Komik Lyon Paylaşımı: Bütün Fransa Defansa Geçmiş

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, twitter hesabından Lyon-Beşiktaş maçıyla ilgili komik bir paylaşım yaptı.

"BÜTÜN FRANSA DEFANSA GEÇMİŞ"

Bakan Eroğlu tweetinde, maç başlamadan önce Fransız taraftarının sahaya indiği fotoğrafı paylaştı. Eroğlu paylaşımına, "Bütün Fransa defansa geçmiş" ifadelerini yazdı.

İşte Bakan Eroğlu'nun paylaşımı:

