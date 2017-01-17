Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 yıl uzatıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünleri·n I·thalatında Kullanılacak Veteri·ner Sağlık Serti·fi·kalarının Standart Modelleri·ni·n Beli·rlenmesi·ne Dai·r Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ile Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli olan veteriner sağlık sertifikalarında standart modellerin temel alınmasını gerekli kılan yönetmelik 31 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.
Veteriner Sağlık Sertifikalarının AB'ye Uyumunda Yürürlük Tarihi Uzatıldı
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 yıl uzatıldı.
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 yıl uzatıldı.
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