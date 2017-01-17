Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Veteriner Sağlık Sertifikalarının AB'ye Uyumunda Yürürlük Tarihi Uzatıldı
Ara
BİST 81.921 %0,26
DOLAR 3,7688 %-1,15
EURO 4,0212 %-0,53
PARİTE 1,0667 %0,63
ALTIN 147,12 %-0,16
FAİZ 11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Veteriner Sağlık Sertifikalarının AB'ye Uyumunda Yürürlük Tarihi Uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 yıl uzatıldı.

Veteriner Sağlık Sertifikalarının AB'ye Uyumunda Yürürlük Tarihi Uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum amacıyla hazırlanan, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 1 yıl uzatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünleri·n I·thalatında Kullanılacak Veteri·ner Sağlık Serti·fi·kalarının Standart Modelleri·ni·n Beli·rlenmesi·ne Dai·r Yönetmeli·kte Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı ile Türkiye üzerinden sperma, embriyo ve ovum hariç hayvansal ürünlerin transit geçişi için gerekli olan veteriner sağlık sertifikalarında standart modellerin temel alınmasını gerekli kılan yönetmelik 31 Ocak 2018'de yürürlüğe girecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa Birligi, Resmi Gazete, Türkiye, 31 Ocak, Sağlık, Yargı, Sperm, Ab