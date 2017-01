Veteriner Hekimlere Reçete Uygulamalarıyla İlgili Eğitim Verildi

Malatya Veteriner Hekimler Odası üyelerine 'Reçete Uygulamalarına' yönelik eğitim verildi.



Veteriner deontoloji, klinik uygulamaları ve hayvanlarda reçete uygulama ve çalışmaları ile ilgili konuların işlendiği eğitimi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zeki Sadak ve Malatya Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Ergün Koşar verdi. Eğitim öncesi konuşan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir Malatya Veteriner Hekimleri Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ve sorunları çözme yılı olarak belirlediklerini ve Veteriner hekimlerin ihtiyaç duydukları konularda her ay 1 eğitim vereceklerini ifade etti. İlk eğitimin verimli geçtiğini ifade eden Başkan Özdemir, "Eğitimde hayvanlarda kullanılan ilaçların et ve sütteki kalıcı etki ve sürelerini reçetelerde belirtileceği, tedavi gören hayvanların et ve sütlerinin kullanılan ilaçların kalıntı süreleri dolmadan gıda olarak tüketilmeyeceği anlatıldı. Bazı ilaçların et ve sütte kalıntı bırakmadığı, bazı ilaçların da sütte 7 güne, ette 28 güne kadar kalıntı bıraktığı yapılan bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu tür ilaç kalıntılı hayvansal gıdaların tüketilmesi insan sağlığına zarar verecektir. Bu anlamda toplumun sağlıklı hayvan gıdası tüketmesinde veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir" şeklinde konuştu. - MALATYA