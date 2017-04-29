Veteriner Hekimler Odası'ndan "Kuş Gribi" Uyarısı

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin hayvansal kökenli olduğuna dikkat çekerek, 200'den fazla hayvandan insana geçebilen zoonoz hastalıkların bulunduğunu söyledi.



Samsun'da "Dünya Veteriner Hekimler Günü" nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, Samsun Tabip Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası ve Samsun Eczacılar Odası tarafından anıta çelenk sunuldu.



Törenin ardından konuşma yapan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, "Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve Dünya Hayvan Sağlığı teşkilatı, bu yıl kutlamaların 'Antibiyotik Direncine Karşı Farkındalıktan Mücadeleye' temasıyla kutlanması yönünde karar almıştır. Antibiyotiklere karşı direnç, bugün tüm dünyanın en önemli ortak sorunudur" dedi.



"Tedbir olarak imha edilmeli"



Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar hakkında da bilgiler veren Çetinkaya, "İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'i hayvansal kökenlidir. Yaklaşık 200'den fazla hayvandan insanlara geçebilen zoonoz hastalıklar mevcuttur. Kuş gribi olayları genelde hayvan göçlerinin olduğu dönemlerde meydana geliyor. Hayvanlar göç sırasında çıktıkları yerde bir hastalık varsa o hastalığı göç ettiği yerlere de taşıyor. Bu tür vakalara rastlandığında bu tip hayvanların anında imha edilmesi gerekir. Aslında kuş gribinin rastlandığı bölgede hastalık olmayan hayvanların da tedbir olarak imha edilmesi lazımdır. Bu şekilde olursa bulaşma riski de ortadan kalkacaktır. Bu yıl bu hastalığa pek rastlanılmadı. Temennimiz de rastlanılmamasıdır. Gerekli tedbirler alınıp, aşılar yapılarak gerekli hijyenin sağlandığı takdirde, bu hastalığa yakalanma riski de ortadan kalkacaktır. Türkiye'de bu hastalığa yakalanma riski yüzde 5 oranındadır" diye konuştu. - SAMSUN