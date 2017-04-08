Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nın Ardından

Bayburt Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şerif Bayram, 26 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilen Veteranlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda kulüplerinin Türkiye şampiyonu olduğunu bildirdi.



Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Bayburt Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü'nün önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.



Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında kulüp sporcularının hem ferdi hem de takım halinde Türkiye Şampiyonu olduklarını dile getiren Bayram, şunları kaydetti:



"Bu dereceleri elde eden judocularımız 15-18 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak Veteranlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler. Kulüp olarak judo'da minikler ve yıldızlarda da çok önemli başarılar elde ettik. Bu kapsamda altyapıya çok önem veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası çapta başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır."



Bayram, bu başarılarda büyük emekleri olan Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karslıoğlu'na, Judo İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve judo antrenörü Seçkin Ofluoğlu'na teşekkür etti.