Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda İkinci Devre Devam Ediyor

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre, bugün oynanan maçlarla devam etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda İkinci Devre Devam Ediyor

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre, bugün oynanan maçlarla devam etti. Baraj etabı yarın sona erecek.

Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle;

İdmanocağı - Sarıyer Bld.: 0 - 3 (13-25, 15-25, 16-25)

Seramiksan-Nilüfer Bld.: 1 - 3 (18-25, 26-24, 25-27, 23-25)

İkinci Devre Maç Programı

YARIN

13: 00 Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld.

15: 00 İdmanocağı - Seramiksan

Maçlar Ankara'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

İSTANBUL / DHA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Istanbul, İstanbul, Sarıyer, Başkent, Ankara, Vestel, Dha, Tvf
sponsored ads