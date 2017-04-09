Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda İkinci Devre Devam Ediyor

2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre, bugün oynanan maçlarla devam etti. Baraj etabı yarın sona erecek.



Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle;



İdmanocağı - Sarıyer Bld.: 0 - 3 (13-25, 15-25, 16-25)



Seramiksan-Nilüfer Bld.: 1 - 3 (18-25, 26-24, 25-27, 23-25)



İkinci Devre Maç Programı



YARIN



13: 00 Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld.



15: 00 İdmanocağı - Seramiksan



Maçlar Ankara'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.



İSTANBUL / DHA