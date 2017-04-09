Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda İkinci Devre Devam Ediyor
2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre, bugün oynanan maçlarla devam etti.
2016-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre, bugün oynanan maçlarla devam etti. Baraj etabı yarın sona erecek.
Bugün oynanan maçların sonuçları şöyle;
İdmanocağı - Sarıyer Bld.: 0 - 3 (13-25, 15-25, 16-25)
Seramiksan-Nilüfer Bld.: 1 - 3 (18-25, 26-24, 25-27, 23-25)
İkinci Devre Maç Programı
YARIN
13: 00 Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld.
15: 00 İdmanocağı - Seramiksan
Maçlar Ankara'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
İSTANBUL / DHA
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