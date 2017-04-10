Vestel, Toshiba'nın TV Birimini Satın Almak İçin Görüşmelere Başladı

Vestel, Toshiba Corporation'ın TV biriminin satın alınması konusundaki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şirketin global markaları lisanslama ve/veya satın alma yoluyla uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve markalı satışlarını arttırma stratejisi kapsamında, Toshiba Corporation'ın TV biriminin (Toshiba Visual Solutions Corporation) satın alınması konusunda görüşmelere başlandığı belirtildi.

SÖZLEŞME İMZALANANA KADAR AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Açıklamada bu aşamada nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği henüz belirsizlik taşıdığından, kamuya açıklama yapılmasının taraflar arasında bağlayıcı bir sözleşme akdedilinceye kadar ertelendiği belirtildi.

ERDOĞAN: FIRSATLARI GÖZLEMLİYORUZ

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City'de ürettiğimiz Toshiba markalı TV'lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu sizlere duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

AVRUPA PAZARI İÇİN TOSHIBA MARKA LİSANSI VESTEL'DE

Toshiba Visual Solutions Corporation ile yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşması kapsamında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Avrupa pazarı için Toshiba markası lisansı altında televizyon üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtım hakları Vestel Ticaret'e ait bulunuyor.