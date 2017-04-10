Vestel, 'Toshiba' İddiasını Doğruladı
Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümüne talip olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı ve Japon deviyle daha önce yapılan işbirliğine dikkat çekti.
-
Başbakan'dan binlerce vatandaşa ve esnafa müjde!
-
Kendisini dava eden kadın vekile çok konuşulacak teklif
-
Liseli öğrenciden büyük buluş! Fabrikanın atık suyundan yetiştirdi
-
Mega proje için harekete geçildi! İşte lider firma
-
Emeklilik için prim sayanlara müjde! Yeni düzenlemeler geliyor
-
Altının ateşi düşmüyor!
-
Şırnaklıların bir yıldır bekledikleri gün geldi