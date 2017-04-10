Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Vestel, 'Toshiba' İddiasını Doğruladı
Ara
BİST 89.921 %1,61
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Vestel, 'Toshiba' İddiasını Doğruladı

Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümüne talip olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı ve Japon deviyle daha önce yapılan işbirliğine dikkat çekti.

Vestel, 'Toshiba' İddiasını Doğruladı

Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümüne talip olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı ve Japon deviyle daha önce yapılan işbirliğine dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Toshiba, Vestel, Japon
7