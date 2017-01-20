Vestel'den Minik Teknolojiseverlere Pepee Temalı Tabletler

Vestel, minik teknolojiseverleri Pepee temalı tabletlerle buluşturuyor.



Vestel'den yapılan açıklamaya göre, "Pepee: Birlik Zamanı filminin Altın Sponsoru olan Vestel, özel olarak tasarladığı ve ürettiği tabletler ile çocukların çizgi film keyfini teknoloji ile buluşturuyor.



Vestel tabletler, Pepee'den Dedee'ye, Şila'dan Köpüş'e kadar sevilen karakterlerin bir arada olduğu görsel ile bezeli arka kapağıyla hem renkli, hem de eğlenceli bir kullanım sunuyor.



Siyah ve beyazdan oluşan 2 farklı ön yüz renk seçeneği ile Pepee: Birlik Zamanı filmine özel üretilen tabletler 20 Ocak 2017 itibarıyla Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr adresinden tüketicilerle buluşuyor.



Özel üretim Vestel tabletler, açıldığında kullanıcıyı karşılayan rengarenk ve eğlenceli Pepee temalı görsellerin yanı sıra değiştirilebilen arka plan görselleri ile de kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca özel üretim tabletlerin içinde gelen ücretsiz Pepee uygulaması, sadece internet bağlantısı ile Pepee'nin internete yüklü tüm bölümlerini tek tuşla izlemeyi mümkün kılıyor.



Uygulama, her bir bölümün sonunda başka içeriklere otomatik olarak geçmesini engelleyerek de çocuklara güvenli internet deneyimi sunuyor.



Pepee: Birlik Zamanı filminde Türkiye'nin ilk akıllı telefonu Venus'ü, Vestel tableti ve Vestel televizyonları kullanıyor.



Pepee'ye özel üretilen Vestel Tabletler, 20 Ocak 2017'den itibaren (bugün) 249 lira fiyatıyla Vestel satış noktlarında satışa sunuluyor.