Vestel'den "Akaryakıt" Kampanyası

Shell ClubSmart Card sahipleri, 4 Ocak-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Vestel'den tek seferdeki 500 lira ve üzeri alışverişlerinde Shell'den akaryakıt kazanıyor.



Vestel açıklamasına göre şirket, Shell & Turcas ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında tüketicilerini yolda bırakmayacak bir kampanya daha sunuyor.



Kampanyaya göre Vestel mağazalarından ve www.vestel.com.tr üzerinden tek seferde 500 lira ve üzeri alışveriş yapan Shell ClubSmart Card sahipleri 40 lira, Motorist mobil uygulamasını kullanan Shell ClubSmart Card sahipleri ise 50 lira değerinde yakıt hediyesi kazanacak.



Tüketicilerin kampanyaya katılmak için telefonlarından "SHELL" yazıp 1 boşluk bırakarak Shell ClubSmart Card numarası ile Vestel'in verdiği kodu 2313'e kısa mesajla göndermeleri yeterli.



Kampanyanın tüm detaylarına www.vestel.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.