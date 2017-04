Vestel Çalışanları 600 Kişiye Can Oldu

Manisa Vestel City içerisinde yer alan Vestel Beyaz Eşya fabrikası çalışanları, Dünya Sağlık Haftası kapsamında Kızılay ile el ele vererek hayata geçirdikleri "Damlaya Damlaya Can Olur" kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Her bir ünite kanın 3 kişiye can verdiğinin bilinci ile kampanyaya kayıtsız kalmayan Vestel çalışanları, toplanan bağış ile yaklaşık 600 kişiye fayda sağlayacak.