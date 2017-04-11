Vestel 3. Havalimanının Ekran İhalesini Kazandı

– Vestel, 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan İstanbul üçüncü havalimanının, bir yıl süren uçuş bilgilendirme ekranları ihalesini kazandı.



Vstel'den yapılan açıklamaya göre, havalimanında Vestel Teknoloji Çözümleri'nin proje ve mühendislik ekiplerinin tasarlayıp ürettiği uçuş bilgilendirme ekranları kullanılacak.



Ekranlar, özel tasarlanan endüstriyel bir ürün olma özelliği ile yeni havalimanında kontuar ve kapıların olduğu alanlarda, havalimanı girişinde ve bekleme alanlarında yolcululara hizmet verecek.



Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ihale sonucuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstanbul Yeni Havalimanı'nın uçuş bilgilendirme ekranlarının Vestel teknolojisi ile üretilecek olmasından son derece gururluyuz" dedi ve ekledi:



"Sektöre özel endüstriyel bir ürün olan bu ekranlar, uçuş saatlerinden kapı ve kontuar bilgilerine kadar tüm bilgileri yolculara kesintisiz aktaracak. Teknolojik yeterlilik kadar satış sonrası hizmet kapsamı ve kalitesinin de önemli bir tercih sebebi olduğu bu ihalenin grubumuza ve yerli üretimin gururu bir marka olarak ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." - İstanbul