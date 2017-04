Vesikalık Çektirmeye Gelip Gözleme Yiyorlar

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Burdur'da duvarları müşterilerin fotoğraflarıyla kaplı gözlemeciye, fotoğraf stüdyosu olduğu düşüncesi ile girip vesikalık çektirmek isteyenler, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor.



Bir diziden etkilenerek gözleme dükkanının duvarlarını müşterilerinin fotoğraflarıyla dekore eden Emel Keleş, işletmesinde sıcak ve samimi bir ortam sunuyor.



Doğada fotoğraf çekmeyi çok seven ancak iş yerindeki yoğunluk nedeniyle bu tutkusu yarım kalan Keleş, müşterilerinin fotoğrafını çekerek bu eksiğini gidermeye çalışıyor.



Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerini 4 yıl önce açtığını ve bu sürede birçok müşterisinin fotoğrafını çekerek işletmesinin duvarına astığını söyledi.



"Fotoğrafçı sanıp giriyorlar"



Yaptığı dekorasyonunun müşterilerinin de ilgisini çektiğini anlatan Keleş, şöyle konuştu:



"Fotoğrafı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Aslında doğada fotoğraf çekmeyi seviyorum ancak işten fırsat bulamadığım için buraya gelen müşterilerimin fotoğrafını çekiyorum ve anılarını yaşatıyorum. Bir nevi dükkanım fotoğraf stüdyosu haline geldi. Hatta fotoğrafçı dükkanı sanıp girenler oluyor. Fotoğrafçı sanıp gelenler 'Biz vesikalık çektirecektik' diyorlar ancak daha sonra fark ediyorlar durumu."



Keleş, öncelikle müşterilerinden fotoğraf çekimi için izin istediğini, bu teklifin onlara da ilginç geldiğini aktararak, "Bu fikri bir dizide görmüş, çok etkilenmiştim. 'Bir iş yerim olursa ben de böyle müşterilerimin fotoğrafını çekip duvara asacağım' diye düşünmüştüm." dedi.



Yoğun olduğu ve çekim yapamadığı zamanlar bazı müşterilerinin "Abla bizi de çekmeyecek misin" diye sorduklarını dile getiren Keleş, genel olarak herkesten olumlu tepkiler aldığını vurguladı.



"Her zaman bu fotoğraflar ve anılar benimle kalacak"



Kendisi için müşterileri ile anılarının önem taşıdığını belirten Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İş yerimde 500'ün üzerinde fotoğraf var. Benim için sayı önemli değil. Önemli olan müşterilerimle olan anımdır. Bu fotoğraflar arasında vefat edenler, askerlerimiz, öğrencilerimiz ve Burdur'a ilk defa gelen misafirlerimiz var. Memurundan esnafına genelde herkesin fotoğrafı mevcut. Küçük bir iş yeri olduğu için şimdilik duvarların aldığı kadar fotoğraf var. Her zaman bu fotoğraflar ve anılar benimle kalacak."



Keleş, 4 yıl önce çekilen fotoğrafını duvarda gören bazı müşterilerinin oldukça şaşırdığını kaydederek, "(4 yıl olmuş, zaman nasıl çabuk geçmiş, biz nasılmışız o zamanlar) gibi tepkiler veriyorlar. Böyle bir şeyin anı kalması çok güzel." ifadesini kullandı.