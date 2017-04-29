Veronalı İki Centilmen

William Shakespeare'ın ölümünün 400. yılında ilk oyunu olan "Veronalı İki Centilmen" Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.

Veronalı İki Centilmen

William Shakespeare'ın ölümünün 400. yılında ilk oyunu olan "Veronalı İki Centilmen" Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.

İdeallerinin peşinde koşmak için dostlarından ve yaşadığı yerden ayrılan Valentine'le, aşkı uğruna tüm ideallerden hatta kendisinden vazgeçen Proteus: iki yakın dost, iki candan arkadaş.

Verona'dan Milan'a uzanan bir yolculukta, hayatlarını genç akan kanlarının coşkunluğuyla yaşayan bu iki dostu ne karşı karşıya getirebilir aşkın oklarından başka? 

"Arkadaşlık" ve "aşk"ın, en yoğun şekilde komedi ve dramla iç içe geçmiş hikayesini anlatıyor Shakespeare yazdığı bu ilk oyununda.

Peki aşk, size ne kadar hükmedebilir?

Yazan: William Shakespeare

Çeviren: Özdemir Nutku

Rejisör: Hakan Çimenser

Dekor Tasarımı: Gözde Yavuz

Kostüm Tasarımı: İnci Kangal Özgür

Işık Tasarımı: Ayşe Ayter

Müzik: Bora Öztoprak

Koreografi: İnes Kiremitçi

Rejisör Yardımcısı: Musa Arslanali

Rejisör Asistanı: Duygu Üzüm Arat

Durucazz: Serdar AslanZafer Aslan – Muhammed Çınar – Tarkan Tekyıldız 

Oyuncular:

Hakan Can Kargidanoğlu

Kerim Altınbaşak

Ezgi Yentürk

Duygu Üzüm Arat 

Efe Erkekli

Zafer Altun 

Cem Yanılmaz 

Çiğdem Aygün 

Berk Yaparel 

Murat Çapar

Bilal Ercan

Ali Dağhan Balaban 

Chucky

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Duru Tiyatro Büyük S.

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No: 84 Moda

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Veronalı İki Centilmen

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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