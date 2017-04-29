Veronalı İki Centilmen
William Shakespeare'ın ölümünün 400. yılında ilk oyunu olan "Veronalı İki Centilmen" Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.
William Shakespeare'ın ölümünün 400. yılında ilk oyunu olan "Veronalı İki Centilmen" Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.
İdeallerinin peşinde koşmak için dostlarından ve yaşadığı yerden ayrılan Valentine'le, aşkı uğruna tüm ideallerden hatta kendisinden vazgeçen Proteus: iki yakın dost, iki candan arkadaş.
Verona'dan Milan'a uzanan bir yolculukta, hayatlarını genç akan kanlarının coşkunluğuyla yaşayan bu iki dostu ne karşı karşıya getirebilir aşkın oklarından başka?
"Arkadaşlık" ve "aşk"ın, en yoğun şekilde komedi ve dramla iç içe geçmiş hikayesini anlatıyor Shakespeare yazdığı bu ilk oyununda.
Peki aşk, size ne kadar hükmedebilir?
Yazan: William Shakespeare
Çeviren: Özdemir Nutku
Rejisör: Hakan Çimenser
Dekor Tasarımı: Gözde Yavuz
Kostüm Tasarımı: İnci Kangal Özgür
Işık Tasarımı: Ayşe Ayter
Müzik: Bora Öztoprak
Koreografi: İnes Kiremitçi
Rejisör Yardımcısı: Musa Arslanali
Rejisör Asistanı: Duygu Üzüm Arat
Durucazz: Serdar Aslan – Zafer Aslan – Muhammed Çınar – Tarkan Tekyıldız
Oyuncular:
Hakan Can Kargidanoğlu
Kerim Altınbaşak
Ezgi Yentürk
Duygu Üzüm Arat
Efe Erkekli
Zafer Altun
Cem Yanılmaz
Çiğdem Aygün
Berk Yaparel
Murat Çapar
Bilal Ercan
Ali Dağhan Balaban
Chucky
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Duru Tiyatro Büyük S.
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No: 84 Moda
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Veronalı İki Centilmen
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır