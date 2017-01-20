William Shakespeare'ın ölümünün 400. yılında ilk oyunu olan "Veronalı İki Centilmen" Duru Tiyatro'da tiyatroseverlerle buluşuyor.



İdeallerinin peşinde koşmak için dostlarından ve yaşadığı yerden ayrılan Valentine'le, aşkı uğruna tüm ideallerden hatta kendisinden vazgeçen Proteus: iki yakın dost, iki candan arkadaş.



Verona'dan Milan'a uzanan bir yolculukta, hayatlarını genç akan kanlarının coşkunluğuyla yaşayan bu iki dostu ne karşı karşıya getirebilir aşkın oklarından başka?



"Arkadaşlık" ve "aşk"ın, en yoğun şekilde komedi ve dramla iç içe geçmiş hikayesini anlatıyor Shakespeare yazdığı bu ilk oyununda.



Peki aşk, size ne kadar hükmedebilir?



Yazan: William Shakespeare



Çeviren: Özdemir Nutku



Rejisör: Hakan Çimenser



Dekor Tasarımı: Gözde Yavuz



Kostüm Tasarımı: İnci Kangal Özgür



Işık Tasarımı: Ayşe Ayter



Müzik: Bora Öztoprak



Koreografi: İnes Kiremitçi



Rejisör Yardımcısı: Musa Arslanali



Rejisör Asistanı: Duygu Üzüm Arat



Durucazz: Serdar Aslan – Zafer Aslan – Muhammed Çınar – Tarkan Tekyıldız



Oyuncular:



Hakan Can Kargidanoğlu



Kerim Altınbaşak



Ezgi Yentürk



Duygu Üzüm Arat



Efe Erkekli



Zafer Altun



Cem Yanılmaz



Çiğdem Aygün



Berk Yaparel



Murat Çapar



Bilal Ercan



Ali Dağhan Balaban



Chucky