Veron Yenilgiyi Engelleyemedi!

Arjantin futbolunun efsane ismi takımı için hala yeşil sahalarda ter döküyor.

Veron Yenilgiyi Engelleyemedi!

Arjantin futbolunun efsane ismi takımı için hala yeşil sahalarda ter döküyor.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Arjantin, Futbol
sponsored ads