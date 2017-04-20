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Verizon'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Azaldı
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Verizon'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Azaldı

NEW ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon, yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin düştüğünü duyurdu.

Verizon'ın İlk Çeyrek Net Kar ve Geliri Azaldı

NEW ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon, yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin düştüğünü duyurdu.

Verizon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalışla 29,81 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen senenin ilk üç ayında 32,17 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin bu yılın ilk üç ayındaki net karı da yüzde 20 azalarak 3,55 milyar dolara düştü. Verizon, geçen yılın ocak-mart döneminde 4,43 milyar dolar net kar elde etmişti.

Verizon'ın hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,06 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,84 dolara geriledi.

Müşteri sayısı azaldı

Açıklamada, ayrıca, Verizon'ın yıldan yıla müşteri sayısında da düşüş olduğu belirtildi.

Buna göre, geçen yılın ocak-mart döneminde 640 bin yeni abone alan şirket, bu yılın aynı döneminde 307 bin müşteri kaybetti.

Verizon, ayrıca, internet şirketi Yahoo'yu 4,48 milyar dolar satın almasıyla ilgili anlaşmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirildiği bilgisini paylaştı.

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