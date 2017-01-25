Veriden Bilgiye Giden Yolculuk

Seminer Tolga Yanaşık tarafından verilecektir.

Veriden Bilgiye Giden Yolculuk

Seminer Tolga Yanaşık tarafından verilecektir.

Kaynak: Etkinlik.io

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