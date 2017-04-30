Veri Güvenliği İçin 2048 Bit Ssl, Ip Kısıtlamaları ve Hsm Cihazları Kullanılmalı'

İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, banka hesaplarına dair özel bilgilerin güvenliğinin bulut ortamında nasıl sağlandığına dair bilgi verdi.



Şirketlerin finansal verilerinin kritik düzeyde önem arz eden bilgiler olması nedeniyle yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiğinin altını çizen İnnova Fintek Çözümleri Proje Yöneticisi Özge Yıldırım Baykal, "Online bankacılık işlemlerine yönelik en büyük endişe de, bu bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülme ve kullanılma riskidir. Veri güvenliğini sağlamak ve müşteriye güven duygusu aşılamak adına, uluslararası standartlar gereği en yüksek güvenlik yöntemleri olan 2048 bit SSL koruma protokolü ve IP kısıtlamaları ve HSM cihazları kullanılmalıdır. Aynı zamanda verilerin saklandığı veri merkezlerinin denetime tabi olması ve veri güvenliği konusunda gerekli sertifikasyonları sağlanmış olması da önemli bir diğer husustur." şeklinde konuştu.