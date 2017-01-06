Verhofstadt AP Başkanlığı İçin Yarışacak





Belçika'nın eski başbakanı ve Avrupa Parlamentosu liberal grup başkanı Guy Verhofstadt Avrupa Parlamentosu başkanlığı için resmen aday olduğunu açıkladı. AP Başkanı Martin Schulz, Parlamento başkanlığına üçüncü kez aday olmayacağını, bunun yerine Almanya Federal Meclisi seçimlerine katılacağını açıklamıştı. Şimdi ise siyasi gruplar arasında kıyasa mücadele yaşanıyor. Avrupa Halk Partisi, Martin Schulz'dan boşalacak başkanlık koltuğu için İtalyan Antonio Tajani'yi aday gösterdi. Tajani, Avrupa Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapmıştı. Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella da Avrupa Parlamentosu başkanlığı için aday gösterilen kişiler arasında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimi 17 Ocak tarihinde yapılacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: yarışacak Liberaller Avrupa Birliği Belçika Verhofstadt Avrupa Parlamentosu Başkanı başkanlığı için Gepost: 06 januari 2017