Vergisini Ödemeyen E-ticaret Şirketlere İnceleme
Türkiye'de ofisi bulunmayan bazı e-ticaret sitelerinin vergi de ödemediğini belirten Maliye Bakanı Ağbal, bu şirketlere inceleme başlattıklarını duyurdu.
Türkiye'de ofisi bulunmayan bazı e-ticaret sitelerinin vergi de ödemediğini belirten Maliye Bakanı Ağbal, bu şirketlere inceleme başlattıklarını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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