Vergi ve Prim Borçları Yeniden Yapılandırılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7 milyon 200 bin vatandaşı ilgilendiren esnafa prim, sigorta primi ve vergi borçlarında yeni bir yapılandırmaya gidileceğini açıkladı.



Bayburt'ta açıklamada bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "En son yapmış olduğumuz yeniden yapılandırma kanunu 2016 Haziran ayına kadar olan vergi ve pirim borçlarını kapsıyordu. O tarihten sonra biliyorsunuz Temmuz ayında alçak bir darbe girişimi bu ülke yaşadı. Ekonomide tabi bir miktar yavaşlama oldu. Bu da mükelleflerimizin özellikle 2016'nın ikinci yarısında vergi ve pirim ödemeleri kabiliyetlerini bir miktar aşağı çekti ve burada da yapmış olduğumuz değerlendirmede ekonomiye bu yolla da destek olmak amacıyla da yeniden yapılandırma süresini 2016 Haziran'ından 2017 Mart sonuna çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı sayın başbakanımıza arz ettik. Kendilerinin tensipleri ve talimatlarıyla kanun tasarısını arkadaşlarımız hafta sonu hazırladılar inşallah hızlı bir şekilde onu da meclise göndereceğiz. Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz" dedi.



"47 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ VERGİ ALACAĞINI YAPILANDIRMIŞ OLACAĞIZ"



Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 temmuz ayından sonra ilk defa vergi ve pirim borcu olan vatandaşların da bu uygulamadan yararlanacağının altını çizerek, "2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılanmayı bu suretle yapmış oluyoruz. Yaklaşık bu dönemde arkadaşlarımızın yaptığı hesaplamalara göre 47 milyar lira tutarında bir vergi alacağını da yeniden yapılandırma imkanına kavuşuyoruz. Bu açıdan yapacağımız uygulama şu şekilde olacak daha önce 2016 Haziran itibariyle yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da yani 2017 mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve pirim borcu var ise önceki yapmış olduğu başvuruları güncelleyeceğiz. Bu dönemi de kapsayacak şekilde yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık yeniden yapılandırma bakımından yine aynı ütün o uygulamalar bu dönemde devam edecek. 2016 Haziran'dan önce vergi borcu, pirim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve pirim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacak böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız. Aynı uygulamayı sosyal güvenli primleri için de yapacağız. Yine geçen defa yeniden yapılandırma kanunu kapsamına giren yeniden yapılandırdığımız diğer kamu alacakları bakımından da bu süreyi 2017 Mart ayına kadar çekmiş olacağız. Buradan özellikle esnafımız bakımından vergi daireleriyle olan sosyal güvenlik dairelerine olan bu vergi ve pirim borcu meselelerini de geniş ölçüde çözüme kavuşturacak inşallah."



Yeniden yapılandırma konusunda reform niteliğinde bir çalışmayı da Bakanlar Kuruluna sunacaklarını ifade eden Ağbal,



"Bu defa yapmış olduğumuz bu yeniden yapılandırma düzenlemesinin yanında inşallah bir daha yeniden yapılandırma kanunları çıkarmaya ihtiyaç olmaksızın yapısal reform niteliğinde bir düzenlemeyi de inşallah bakanlar kurulumuza sunduktan sonra bu düzenlemeyle beraber meclise getirmek istiyoruz. Zaman zaman ekonomideki gelişmelere bağlı olarak zaman zamanda mükelleflerimizin durumlarına bağlı olarak gerçekten vatandaş borcunu yapılandırmak istiyor. Buna ihtiyaç duyuyor. Yani iyi gününde vergi borçlarını düzenli bir şekilde ödeyen mükellefimiz bazen kendi işleri sıkıntıya girebiliyor. Bazen de bulunduğu sektörde ekonomik sıkıntılar meydana gelebiliyor. Tüm bunları gözeterek yeni bir sistem getireceğiz. Bu sistemde mükellefimizin bütün karnesini masaya yatıracağız. Gerçekten iyi gününde borçlarını ödemişse sıkıntıya girdiğinde biz onun elinden tutacak şekilde yeniden yapılandırma kanunlarında ön görülen mekanizmaları kalıcı bir şekilde sisteme dahil edeceğiz. Ama burada önemli olan şu gerçekten iyi gününde vergi borcunu ödeyene bu imkanı sağlayacağız." diye konuştu.



En son vergi beyannamelerini süresinde ödeyenlere 5 puan vergi indirimi getirdiklerini hatırlatan Bakan Ağbal, "Bu doğru bir düzenleme ama bu durumda olan mükelleflerden bir kısmı da herhangi bir şekilde zora düştüğünde devlet olarak biz genel yeniden yapılandırma kanunları çıkarmak yerine kişinin bulunduğu duruma göre, ihtiyacına göre bireysel bazlı da yeniden yapılandırmanın önünü açacak. Yasal düzenlemeyi de inşallah bu çalışmayla beraber getirmek istiyoruz. Ben şimdiden bütün esnafımıza özellikle küçük ve orta ölçekli esnafımıza, mükelleflerimize bereketler getirmesini diliyorum. Gelir İdaresi başkanlığı olarak Maliye bakanlığı olarak her zaman esnafımızın yanında olamaya özel bir gayret gösterdik. Ekonominin canlanması için son dönemde ardı ardına önemli kararlar aldık. ve vergi indirimleri yaptık. Bunların hepsinin de ne kadar doğru ve isabetli olduğu ortaya çıkan gelişmelerden çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün Başbakanımızın verdiği bu iki müjde de esnafımızın yüzünü inşallah daha da güzelleştirecek" şeklinde konuştu.



(Beşir Kelleci/İHA)