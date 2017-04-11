Vergi Sıralamasında Birinci Oldu, Vergi Dairesinden Tebrik Geldi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gelir vergisi sıralamasında birinci olan Cilas Şirketler Grubunu, vergi dairesi müdürü ve personeli ziyaret etti.



Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren Cilas Şirketler Grubu 2016 yılı vergilendirme döneminde bireysel gelir vergisi sıralamasında birinci olurken, Devrek Vergi Dairesi Müdürü Murat Topçu ve personeli tarafından şirkete tebrik ziyaretinde bulunuldu.



Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertan Cıvak'ı ziyaret eden Murat Topçu,"Vergi Haftası nedeniyle bölgemizde sıralamaya giren kurumlar vergisi mükelleflerine Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde Devrek Vergi Dairesi olarak kendilerini hem ziyaret hem de başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etmek için burada bulunmaktayız. Bölgemizde Cilas Şirketler Grubu başta olmak üzere birkaç firmada bu kategorinin içinde yer almaktadır Vergisini zamanında ödeyen firmaların başında gelen Cilas'ı kurumum adına tebrik ediyorum. Aslında yurt dışına ihracat yapan bir firma olmasına rağmen Türkiye ekonomisine ve bölge ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayan ve bölge insanına iş alanında istihdam sağlayan ender firmalardan biri bundan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Yurt dışına mal satarak yüzlerce bölge insanın ekmek yemesine neden olmaktadır. Gönül ister ki bu tür yatırımcılarımız bölgede çoğalsınlar ve ülke ekonomisine katkı sağlasınlar" dedi.



Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Cilas Şirketler Grubu ikinci Başkanı Ertan Cıvak ise kendisine yapılan tebrik ziyareti ilgili şunları söyledi,"Öncelikle arkadaşlarımızın nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle firmamın 2016 yılı vergilendirme döneminde bireysel gelir vergisinde dereceye girmesi beni mutlu etti. Bu vesile ile yılın bir gününde hatırlanmamız tabii ki güzel bir duygu hele böyle bir sıralama bizleri oldukça mutlu etti. Eskiden maliye deyince insanlar adeta tabiri caiz ise kaçacak yer ararlardı şimdi ise tam tersine maliye ekipleri esnafa ve yatırımcılara destek olmak için ellerinden gelen gayreti göstermektedirler. Cumhurbaşkanımızın da tüm birimlere talimatı vardır. Özellikle istihdam sağlayan yatırımcıları işlerini zorlamayın kolaylaştırın anlamında memleketimizde hiçbir şey eskisi gibi değil memur vatandaşın işini görmek için gerekirse vatandaşın ayağına geliyor" diye konuştu. - ZONGULDAK