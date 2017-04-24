Vergi Ödemesinde Son Gün 2 Mayıs

Muratpaşa Belediyesi, ilan ve reklam vergisinin ilk taksit ödemelerini 2 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar kabul edecek.



Muratpaşa Belediyesi, ilan ve reklam vergisinin ilk taksitinin son ödeme günü 30 Nisan'ın Pazar'a denk gelmesi ve takip eden 1 Mayıs'ın da resmi tatil olması nedeniyle ödeme süresini uzattı. Ödemeler mayıs ayının ilk iş günü, 2 Mayıs Salı da yapılabilecek. Salı günü mesai bitimine kadar yapılacak ödemelerde herhangi bir faiz işlemeyecek. - ANTALYA