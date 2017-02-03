Vergi İndirimleri Piyasaları Canlandıracak"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konut, beyaz eşya ve mobi·lyadaki· vergi· i·ndi·ri·mi·nin pi·yasaları canlandıracağını belirtti.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya, konut ve mobilya sektörlerinde ÖTV ve KDV'de yeni düzenlemelere gidildiğine dikkati çekerek, konut, beyaz eşya ve mobi·lyadaki· vergi· indiriminin piyasaları canlandıracağını ancak tüm sektörleri kapsayacak indirimlerin de olması gerektiğini ifade etti.



Konut inşaatlarında yapılan KDV indiriminin 1 Ocak 2017 tarihinden sonra ruhsat alan inşaatlar için geçerli olduğuna işaret eden Palandöken, "Bu indirimin etkisi 2018 yılından itibaren kendini gösterecek. Öte yandan beyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indiriminden dolayı bu sektörlere olan talep ise hızla artacak. Bu canlılığın ekonomideki kalıcı etkisi zamanla görülecek. Yapılan bu indirim çok yerinde ve doğru alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.



Palandöken, ekonomide kısa sürede hızlı canlanmanın sağlanması ve enflasyonun yeniden düşüş trendine dönmesi için akaryakıt üzerindeki vergilerin indirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Halkımız konut ve barınma giderlerinden sonra en fazla harcamayı ulaşım sektörüne yapıyor. Benzin ve motorinden alınan vergilerde bir indirim olması halinde ulaşım ve nakliye giderleri azalacak. Bunun enflasyon üzerindeki etkisi çok hızlı bir şekilde görülecek. Aynı zamanda vatandaşların en büyük gider kalemi azalınca diğer mal ve hizmetlere olan talepleri de artmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.