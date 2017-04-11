Vergi İndirimi Satıcının Değil, Tüketicinin Cebinde Kalsın"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indiriminin eylül sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, "Vergi indirimi, düğün mevsimiyle hem mobilya hem beyaz eşya sektörüne olumlu katkı sunacak. Vergi indirimi devletin bir kaybı değil, inşallah harcamaların artmasıyla avantajı olacaktır." dedi.



Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta, nisan sonuna kadar sürmesi planlanan mobilya ve beyaz eşyadaki KDV indirimi uygulaması süresinin eylül sonuna kadar uzatıldığını hatırlattı.



Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfıra çekilmesi ve mobilyada da KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinde sürenin uzamasının tüketiciler açısından önemine işaret eden Küçük, söz konusu vergi indirimini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini kaydetti.



Sürenin uzatılması kararını tüketiciler açısından olumlu bulduklarını vurgulayan Küçük, indirimin özellikle eğitim ve kültür harcamalarına yönelik olarak da uygulanmasını istediklerini dile getirdi.



Küçük, söz konusu indirimle ilgili tüketicilerin beyaz eşyada fiyat mukayesesi yapmasının daha kolay olmasına karşın mobilyada fiyatların indirilmediğine veya zam yapıldığına dair çeşitli şikayetler aldıklarını söyledi.



Beyaz eşya üretimi yapan firmaların az çok belli olduğunu ve fiyatlarda da belli bir standardın bulunduğunu ancak söz konusu durumun mobilya sektörü için geçerli olmadığını belirten Küçük, "Mobilyada fiyat standardı olmadığı için, malın kalitesi ve fiyatı farklı olduğu için özellikle mobilyaya ilişkin tüketicilerimizden vergi indiriminin fiyatlara yansımadığına yönelik şikayetler geliyor. Bu konuda da fiyat etiketlerinin mutlaka ürün üzerinde bulunması, vergi indirimi öncesi ve sonrası fiyatı da belirtilmeli. Yine fiyat ve tarife yönetmeliği gereğince belediyeler ve gümrük ticaret il müdürlükleri de bu denetimi yaparlarsa vergilerdeki bu indirim daha anlamlı olur, tüketiciler de bundan daha çok istifade etmiş olurlar." şeklinde konuştu.



Özellikle bahar ve yaz aylarını kapsayacak vergi indiriminin evlenecek çiftler için büyük bir avantaj sağlayacağına işaret eden Küçük, "Vergi indirimi, düğün mevsimiyle hem mobilya hem beyaz eşya sektörüne olumlu katkı sunacak. Vergi indirimi devletin bir kaybı değil, inşallah harcamaların artmasıyla avantajı olacaktır. Yeter ki, tüketiciye doğru fiyat yansıtılsın, vergi indirimi satıcının değil, tüketicinin cebinde kalsın. Tek beklentimiz bu." diye konuştu.



Küçük, tüketicileri aynı ürünü satan birkaç mağazaya uğrayarak ve internette de araştırma yaparak karşılaştırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.