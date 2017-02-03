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Vergi Düzenlemeleri Ekonomiye Dinamizm Getirecek
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Vergi Düzenlemeleri Ekonomiye Dinamizm Getirecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, beyaz eşya, bazı mobilya grupları ve konut sektöründeki vergi düzenlemelerinin ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

Vergi Düzenlemeleri Ekonomiye Dinamizm Getirecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, beyaz eşya, bazı mobilya grupları ve konut sektöründeki vergi düzenlemelerinin ekonomiye olumlu yansıyacağını söyledi.

Başkan İbrahim Burkay, Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'nin beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektöründe 30 Nisana kadar sıfırlandığını, bazı mobilya gruplarında ise söz konusu tarihe kadar yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı. Konut sektöründe de KDV oranının orta sınıf için yüzde 8'e çekildiğine işaret eden İbrahim Burkay, "Ülke ekonomimizin canlandırılması adına ekonomi yönetiminin aldığı kararlar oldukça önemli. ÖTV ve KDV düzenlemeleri de sektörlerimize büyük hareketlilik getirecek. iç piyasaya getireceği dinamizmle de ekonomimizin büyümesinin önünü açacak destekler dolayısıyla Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile birlikte ekonomi yönetimimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BURSA

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