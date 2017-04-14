Veresiye Sigara Vermeyen Bakkalı Vurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, borçla sigara vermeyen bakkalı silahla vurarak ağır yaraladı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Hatice Uçman (50), öğle saatlerinde borç sigara isteyen Yusuf G.'ye sigara vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yusuf G., üzerindeki silahı çıkararak Uçman'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Uçman, tedavi altına alındı. Mermilerden biri böbreğine isabet eden kadının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan Yusuf G.'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



(Mustafa Mert/İHA)