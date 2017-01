İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, verem hastalığının dünyada her yıl 1,5 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.



Veremle Savaş Eğitim Haftası kapsamında yazılı açıklama yapan Salnur, verem hastalığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi amacıyla her yıl ocak ayının ilk pazar gününden başlayan haftanın "Veremle Savaş Eğitim Haftası" olarak belirlendiğini anımsattı.



Toplum sağlığını tehdit eden bu hastalıkla ilgili çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlendiğini kaydeden Salnur, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, kan tükürme ve gece terlemesi gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalığın ilaç dozlarına ve ilaç kullanım süresine dikkat edilmesi, yaşam boyu dengeli ve düzenli beslenilmesi, genel hijyen kurallarına uyulması halinde önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti.



Salnur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünyada her yıl 9 milyon insan bu hastalığa yakalanmakta ve 1,5 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Ülkemiz, dünyada veremin orta derecede yaygın olduğu ülkelerden biridir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren son derece etkili bir verem savaşı yapılmakta olup günümüzde de verem hastalığının teşhis ve tedavisi devletimiz tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere sağlık kuruluşlarımıza dağıtılmaktadır."