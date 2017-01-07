Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftası

Babaeski ilçesinde verem hastalığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.



Babaeski Devlet Hastanesince hazırlanan broşürler, hastanede tedavi gören hasta ve yakınlarına verildi.



Broşürlerde, verem hastalığının tedavisi, belirtileri ve korunma yöntemlerini içeren bilgiler bulunuyor.



Başhekim yardımcısı Ayhan Tosunoğlu, broşür dağıtımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güneş ve temiz havanın verem hastalığının en büyük düşmanı olduğunu söyledi.



Verem hastalığının tedavisinin ilaç ile yapıldığını belirten Tosunoğlu, erken teşhisin çok önemli olduğunu aktardı.