Erzurum'un Oltu ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Birimi tarafından okullarda tüberküloz hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.



Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen uzman Fatih Akça, verem hastalığının belirtileri, bulaşması ve korunma yöntemleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.



Her yıl ocak ayının ilk haftasının "Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda" haftası olduğunu ve bu nedenle çeşitli bilgilendirmeler yapıldığını belirten Akça, şunları söyledi:



"Ülkemizde tüberküloz hastalığı, 20. yüzyılın ilk yarısında çok büyük bir salgın yapmıştı. Bir numaralı ölüm nedeniydi. Yürütülen yoğun verem savaşı çabaları sonucunda durum değişmiştir. Tüberküloz artık önemli bir ölüm nedeni değildir. Türkiye'de 12-15 milyon bir nüfusun enfekte olduğu, yani vücutlarında henüz hastalık oluşturmamış verem mikrobunun olduğu hesaplanmaktadır. Bu insanların yaklaşık yüzde 10'u yaşamlarının bir döneminde verem hastası olacaklardır. Düzensiz ve hatalı tedaviler yüzünden ilaçlara dirençli veremli hasta sayılarının ülkemizde yüksek oluşu önemli bir sorunumuzdur."



Sunumunda sinevizyon eşliğinde istatistiksel verileri de paylaşan Akça, tüberkülozun oluşumu ve "tüberküloz enfeksiyonu" hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.