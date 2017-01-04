Verem Haftası Programı Açılışı Yapıldı

Ocak ayının ilk haftası kutlanan Verem Haftası kutlama programı açılışı yapıldı.



Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve İl Verem Savaşı Koordinatörlüğünce açılış toplantısı düzenlendi.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Duygu Zorlu Karayiğit, İl Tüberküloz Koordinatörü Dr. Adil Öztürk, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Müftüsü, hastane yöneticileri, tarafından diğer birim yetkilileri verem tedavisi, korunma yolları, bulaşma yolları hakkında bilgilendirme yaptı. - KIRŞEHİR