İstanbul Verem Savaşı Derneği Başkanı Ahmet Refik Erem, İstanbul'da 4 bin civarında verem hastası olduğunu belirterek, bunların tamamına yakınının da iyileşmiş hastalar olduğunu bildirdi.



İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İstanbul Verem Savaşı Derneği tarafından 70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla "Tüberküloz ile Mücadele Sempozyumu" düzenlendi.



Erem, Taksim Point Otel'deki sempozyumda yaptığı konuşmada, veremin halen devam eden bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi.



Eskisi kadar sık olmasa da veremin zaman zaman görülebildiğini anlatan Erem, "Daha iyi şartların olması uğraş istiyor. İyi giderken tekrarlamalar olabilir. Bu konuda alınan mesafeyi iyi değerlendirmek lazım. İstanbul'da 1960'da 30 bin civarı hasta vardı. 'Her sokakta bir teneşir var' denilirdi. Bugün ise kentte 4 bin civarı hasta var. Bunların tamamına yakını da iyileşmiş hastalar." ifadelerini kullandı.



Erem, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların bu konuda önemli çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Gönüllü kuruluşlar da var. Müşterek bir dava olarak görülüyor. Halihazırda bu konuda en ilerideki ülkelerde dahi bu hastalık devam ediyor. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde bile bu hastalık görülebiliyor. Türkiye'de iyi işler yapılıyor. Çok iyi yoldayız. Ancak bunu daha iyiye götürmek için ortak şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Sempozyum kapsamında, "Tüberkülozda Güncel Durum" ve "İstanbul'da Tüberküloz Kontrolünde Sorunlar" başlıklı iki oturum ve "Çalışma Grupları Programı" düzenlendi.



Oturumlarda, veremle ilgili konular uzmanlar tarafından ele alındı.