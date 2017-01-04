Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, veremin halen dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğunu bildirdi.



Güngüneş, yaptığı yazılı açıklamada, Verem Eğitim ve Propaganda Haftası'nın 1947 yılında kutlanmaya başladığını ve haftanın amacının veremle ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi olduğunu belirtti.



Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin verem mikrobu ile enfekte olduğunu ve bu insanların yüzde 10'unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünüldüğünü anlatan Güngüneş, "Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz 2016 raporuna göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir." ifadelerini kullandı.



Güngüneş, rapora göre dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastasının ortaya çıktığını ve bunların yüzde 56'sının erkek, yüzde 34'ünün kadın ve yüzde 10'unun çocuk olduğunu dile getirdi.



Yeni tüberküloz olgularının yüzde 60'ının Hindistan, Endonezya, Çin, Nijerya, Pakistan ve Güney Afrika bulunduğuna dikkati çeken Güngüneş, şunları kaydetti:



"Tüberküloz, 2015'te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 2015'te 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir. Tedavi edilmezse tüberküloz hastalarında ölüm oranı yüksektir. Yapılan çalışmalarda tedavi edilmeyen balgam yayması pozitif akciğer tüberküloz olgularının yüzde 70'inin 10 yıl içinde hayatını kaybettiği saptanmıştır."