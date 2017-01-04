Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Kütahya'da, verem konusunda farkındalık oluşturmak ve veremle ilgili alınan tedbirlerin anlatılması için program düzenlendi.





Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Halk Sağlığı Müdürlüğündeki programda yaptığı konuşmada, veremle mücadelede oldukça başarılı noktalara gelindiğini söyledi.



Toplum ihtiyaçlarının en başında gelen hususlarından bir tanesinin de sağlık olduğunu ifade eden Nayir, şöyle konuştu:





"Dünya olarak baktığımızda verem öne çıkan hastalıklardan bir tanesi. Her millet, her ülke kendi programı dahilinde bu hastalıkla mücadele için programlar uyguladı, tedbirler aldı. Ülkeler vatandaşlarını bu hastalıktan korumak için gerekli çalışmaları yaptı. Uzun zamandır devam eden bu çalışmalarda ülkemiz de diğer milletler seviyesinde tedbirlerini alarak bu konuyla ilgili mücadelesini en iyi şekilde yürütmeye çalışmıştır. Geldiğimiz bilim seviyesinde tüberküloz hastalığı tehdit unsuru olarak eski seviyesinde değil. Şimdi hamd olsun geliştirilen yeni metotlarla bu hastalıkla ilgili daha iyi bir mücadele ve daha üst bir tedbir anlayışı içinde çalışıyoruz."



Alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar olarak bakıldığında da yapılacak birçok şeyin olduğunun farkında olduklarını aktaran Nayir, "Veremin, toplumlar için hala bir tehdit unsuru olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu haftalarda, bu hastalıklarla ilgili olarak yapılacak çalışmaları topluma daha iyi anlatıp, o farkındalığı oluşturma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz. Topluma tekrar bu hastalığın eski şiddetiyle geri dönmemesi için alınacak tedbirlerin halk nezdindeki yerini bulması için bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Eski tehdit seviyesinde olmasa dahi bunun bir tehdit unsuru olduğunun farkında olunmasını bir gereklilik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Verem hastalığı hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey de Türkiye genelinde 2005 yılında verem birimlerinde kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısının yaklaşık 21 bin olduğunu, 2014 yılında ise vaka sayısının 13 bin 378'e düştüğünü söyledi.





Küresel tüberküloz 2015 raporuna göre Türkiye'nin 2014 yılı tüberküloz hastalığı görülme sıklığı ve ölüm hızının düştüğünü kaydeden Güvey, "Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre eliminasyon fazına girmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda ülkemizde yürütülen tüberküloz kontrol programı tüberküloz eliminasyonunu hedefleyecek şekilde güçlendirilerek sürdürülecektir. Ülkemizde başarıyla uyguladığımız 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' kapsamında Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol hizmetlerini sürdürmektedir." diye konuştu.





Daha sonra hafta dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.