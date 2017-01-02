Bursa Halk Sağlığı Müdürü Özcan Akan, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin tüberküloz (Verem) mikrobu ile enfekte olduğunu belirterek, "Güneşten gelen ışınlar verem mikrobunu kısa sürede öldürür, ayrıca ortam havasının iyi havalandırılması da bulaşmayı engeller." görüşünü iletti.



Akan, "Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası"na ilişkin yazılı açıklamasında, veremin geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel Tüberküloz 2016 Raporu"na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığının ve tüberkülozdan ölümlerin azaldığına işaret eden Akan, buna rağmen küresel tüberküloz yükünün halen çok yüksek seviyede olduğunu, 2015 yılında dünya genelinde 10,4 milyon yeni verem hastasının ortaya çıktığını, 1,8 milyon kişinin de hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Akan, veremin, "Mycobacterium Tuberculosis" adı verilen mikrop tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Güneşten gelen ışınlar verem mikrobunu kısa sürede öldürür, ayrıca ortam havasının iyi havalandırılması da bulaşmayı engeller. Tedavi görmeyen verem hastaları ile birlikte aynı evde yaşamak, kalabalık ortam, havalanması iyi olmayan ev koşulları ve vücut direncini azaltan hastalıklar verem hastalığının sağlam kişilere bulaşmasını kolaylaştırır. Tedavi edilmez ise tüberküloz hastalarında ölüm oranı yüksektir" değerlendirmesinde bulundu.



Verem hastalığı teşhis ile tedavi hizmetlerinin verem savaş dispanserleri ve hastanelerde ücretsiz olarak yapıldığını aktaran Akan, 2016 yılında verem hastalığı açısından risk grubu teşkil eden yerlerde toplam 26 bin 867 kişiye aktif hastalık açısından tarama hizmeti yapıldığını bildirdi.