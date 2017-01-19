Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğü, "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası"nda düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ödüllü resim yarışmasının kazananları belli oldu.
Düzenlenen yarışma sonucunda Mehmet Akif Ortaokulu ve Türk Telekom Özel Eğitim Ortaokulunda dereceye giren öğrencilere, Halk Sağlığı Müdürü Erol Emre Ömür ödüllerini verdi.
Verem Eğitim ve Propaganda Haftası
Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğü, "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası"nda düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Siirt Halk Sağlığı Müdürlüğü, "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası"nda düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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