Bayburt Halk Sağlığı Müdürü İlker Hancı, Türkiye'de yürütülen çalışmalarla verem hastası sayısının her yıl 6 ile 7 oranında azaldığını bildirdi.



Hancı, "Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, veremin hava yoluyla bulaşan bakteriyel bir hastalık olduğunu belirtti.



Dünya Sağlık Örgütünün, "Küresel Tüberküloz 2016 Raporu"na göre, dünya genelinde tüberküloz hastalığının halen sık görüldüğünü işaret eden Hancı, "Rapora göre dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Ayrıca tüberküloz, 2015'te dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. 2015 yılında 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.



Hancı, Türkiye'de yürütülen çalışmalarla verem hastası sayısının, her yıl 6 ile 7 oranında azaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısı 20 bin 535 iken, 2015 yılında 12 bin 772'ye düştüğü görülmektedir.

Dünyada tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı, ülkemizde de aynı standartlarda bir ulusal tüberküloz kontrol programı uygulanmaktadır. Bakanlığımız ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde tüberküloz kontrol hizmetlerini sürdürmektedir."



Türkiye'de verem hastalığının teşhis ve tedavisinin de ücretsiz yapıldığına dikkati çeken Hancı, "Tüberküloz hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da verem savaş dispanserlerine davet edilerek ücretsiz muayeneleri yapılmaktadır. Bulaştırıcı olan hastaların yakın çevresindekilere ücretsiz koruyucu ilaç verilmekte olup, hasta olduğu tespit edilenlere ise tedavi başlanmaktadır." diye görüş bildirdi.



Hancı, veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da anlatarak, şunları kaydetti:



"Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kağıt mendille kapatınız. 2 ile 3 haftadan uzun süren ve antibiyotik tedavisi ile iyileşmeyen öksürük varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı doğrudan gözetimli tedavi ile kullanınız."