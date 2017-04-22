Verdiği Tahliye Kararı Karşısında 50 Bin Dolar Rüşvet Aldığı İddiasıyla Gözaltına Alınan İstanbul...
IHAAW095441-ASA/22-04-2017 - Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.
IHAAW095441-ASA/22-04-2017
- Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi. 22.04.2017 09: 54: 41 TSI
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