Verdiği Tahliye Kararı Karşısında 50 Bin Dolar Rüşvet Aldığı İddiasıyla Gözaltına Alınan İstanbul...

IHAAW095441-ASA/22-04-2017 - Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.

Verdiği Tahliye Kararı Karşısında 50 Bin Dolar Rüşvet Aldığı İddiasıyla Gözaltına Alınan İstanbul...

IHAAW095441-ASA/22-04-2017

- Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi. 22.04.2017 09: 54: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

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