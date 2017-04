Verbal Behavior (Uygulamalı Sözel Davranış) 2017-2018 Workshop

Türkiye'de ilk defa 2012 yılından beridir, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile bir eğitim serisi düzenlenmektedir. Bu serinin içinde yer alan 3. Modül eğitiminde ABA Yöntemlerinden VB (Verbal Behavior) /Sözel Davranış daha çok teorik ağırlıklı özet olarak işlenmekteydi. Katılımcıların özel isteği üzerine Sözel davranış yaklaşımının daha detaylı, ve pratik olarak isleneceği bu workshop 'u düzenliyoruz.



Amacımız; VB alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonelleri, VB yaklaşımı konusunda bilgilendirmek, bu konuda Amerika'da kullanılan son teknikleri tanıtıp, nasıl uygulayacakları konusunda eğitmektir. Workshop'a katılan katılımcılar, kendi başlarına bir VB programı hazırlayabilecek bir bilgi ve pratiğe, programı hazırlarken ve uygularken gereken formlara, sahip olacaktır. Workshop suresince bizzat Nicky Altikulac'in süpervizörlüğü altında sözel davranış programı hazırlama imkanı bulacaklar.



Kimler katılabilir?: ABA ve VB alanında çalışmayı hedefleyen üniversite öğrencileri, ABA ve VB yöntemini sınıflarında uygulayarak öğrencilerinin başarı seviyesini yükseltmek isteyen eğitimciler, kendilerini geliştirmek isteyen ABA ve VB terapistleri, kullandıkları yöntemlere bir başkasını daha katarak ufuklarını geliştirmeyi isteyen eğitimciler ve veliler. Katılımcılara All Kids First, LLC. ve Algı Özel Eğitim Kurumları tarafından katılım belgesi verilecektir.



Niye Katılmalısınız: Verbal Behavior yaklaşımını, ilk uygulandığı yer olan Amerika'da bu alanda halen çalışmakta olan bir Türk profesyonelden, kendi dilinizde, kıta değiştirmenize gerek kalmadan, Amerika standardında öğrenme ve birebir süpervision alma imkanı bulacaksınız.



Ücret : 675 TL+KDV



Tarih : 10 NİSAN 2017 pazartesi,



Saat : 10.00-17.00 (1 saat öğle arası)



Kontenjan: 17 kişi



Yer : ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ www.algiozelegitim.com.tr



Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez Sokak No: 10/1 Mecidiyeköy Şişli İstanbul



Tel: 0 212 211 10 91-92 Fax: 0 212 212 57 55



Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ'ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur.



*** Telefonla kayıt yaptıran katılımcıların en geç 1 NİSAN 2017 CUMARTESİ tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına (IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır. Her bir modülün ücretinin ödenmesi ve seminer kaydının kesinleşmesi bu şekilde yapılacaktır.



Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.



ELDEN ÖDEME YAPILMASI KABUL EDİLMEYECEKTİR.



VERBAL BEHAVİOR WORKSHOP'İNİN ICERİGİ:



– Verbal Behavior / Sözel Davranış nedir?



– Sözel davranış hangi vakalarda kullanılır?



– Sözel Davranış Programı nasıl hazırlanır?



– Çocuğun değerlendirilmesi



*Manding



*Adlandirma becerisi



*Eko becerisi



*Sözel taklit becerisi



*Alıcı dil becerisi



*Pragmatik dil becerisi



*Motor taklit becerileri



*Görsel performans



*Spontan konuşma becerileri



-Uygulamali olarak sözel davranış programının hazırlanması



-Uygulamali olarak Sözel davranış programının uygulanması



-Ilgili kisa videolarin izlenmesi



Not: Sözel davranis programini uygularken kullanilacak formlar Türkçe verilecektir.



NÜKTE ALTIKULAÇ, MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı)



Özgeçmiş



1969 İstanbul doğumlu Nicky Nükte Altıkulaç, MS, BCBA, EI, Marmara Universitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde lisansını tamamlarken; Erol Sabanci Spastik Cocuklar Vakfinda özel eğitimci olarak "erken tani ve tedavisi" alanında staj yaptı. Mezun olduktan sonra aralarında Nörolog Dr. Bülent Madi ve Psikiyatrist Dr. Hüseyin Selendi'nin de bulunduğu değerli doktorlarla çalışma imkanı buldu. 1991-1993 yılları arasında Romanya'da Çavuşesku rejiminin sona ermesinin ardından hızla yükselen sokak çocukları sayısına bir çözüm getirmek için çalışan onlarca kuruluştan biri olan İrlanda asıllı CARITAS VAKFI yoluyla Bükreş'teki sokak çocuklarına gönüllü psikolojik danışmanlık servisi verdi. 1993 yılında zihinsel özürlü çocuklara özel eğitim alanında tam gün eğitim veren kuruluşların yetersiz sayıda olduğunu görerek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak, ÖZEL AKATLAR ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'ni kurdu. Burada 3-18 yaş grubu zihinsel özürlü çocuklara bireysel ve grup eğitim servisleri sundu.1996 yılında MIRMIR ÇOCUKEVİ'ni kurdu. Burada duygusal ve zihinsel engelli cocuklarla normal çocukları kaynaştırmaya yönelik eğitim programı uygulayarak bir ilke imza attı. 1993-1996 yılları boyunca her zaman kalbinde özel bir yeri olan özürlü çocuklar için her yıl ücretsiz yılbaşı partisi düzenlemek, TÜRKİYE ÖZEL OLİMPİYATLARI'nda antrenörlük yapmak, maddi imkanları kısıtlı ailelere ücretsiz danışmanlık gibi gönüllü işlere de ara vermedi.



1999 yılında kendini geliştirmek, alanındaki calışmalarına yeni bir boyut katmak amacıyla gittiği Amerika'da; PENN STATE UNIVERSITESI'nde "APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS" programını tamamladı. Amerika'nın en önemli üç otizm kliniğinden biri olan MARCUS INSTITUTE'deki "Severe Behavior Clinic" ve "Academic Learning Center"de 1500 saatlik staj programını tamamladı. Burada aldığı APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS (PENN STATE UNIVERSITESI) ve HUMAN BEHAVIOR (CAPELLA UNIVERSITESI) uzmanlık eğitimiyle profesyonel kariyerine ve çalışmalarına ayrı bir yön verdi. 2004 yılında, Amerika'da bugün otizmin en etkili tedavi yöntemlerinden biri sayılan ABA Terapi yöntemini kullanarak yüzlerce aileye ve otizmli çocuğa hizmet veren "ALL KIDS FIRST Early Intervention Services, LLC." şirketini kurdu. Kendisi su an Board of Certified Behavior Analysis'den BCBA -sertifikali ABA uzmani unvanini tasimaktadir.



ALL KIDS FIRST, LLC, Georgia State Early Intervention (0-3 yas erken tani ve mudehale) programının bir kolu olan BABIES CAN'T WAIT (0-3 yaş) Programı'nın 2004 yilindan beri yetkili uygulayıcısıdır. Bunun yanısıra, aralarında kendi alanında deneyimli, sertifikalı davranış terapistlerinin ve özel egitimcilerin bulunduğu geniş kadrosuyla 0-18 yaş arası gelişimsel bozukluğu olan cocuklara ev ortamında ABA TERAPISI servisi vermektedir. 2015 yilinda 2-6 yas cocuklarina klinik ortaminda yoğun ABA terapisi vermek uzere yeni kliniğini hizmete geçirmiştir. Bunun yanisira Connecting Dots adi altinda yüksek işlevli otizmli ve Asperger Sendromlu ergen ve yetişkinlere hizmet veren ikinci sirketiyle servis alanini genişletmiştir,



Nicky Nükte Altıkulaç, eşi ve 2 oğluyla birlikte Atlanta'da yaşamaktadır. Türkiye'deki ailelere konsultasyon yapmak, ev ortamında ABA Terapisi programını oluşturmak, ABA terapistleri yetiştirmek ve seminerlere konuk konuşmacı olarak katılmak için yilda 5 kez Türkiye'ye gelmektedir..



Üye Olduğu Organizasyonlar:



NAEYC-National Association for the Education of Young Children



ABAI- Association of Behavior Analysis International



BACB- Behavior Analysis Certification Board



ASAGA- Autism Society of America- Georgia Chapter



ABWA- American Business Women Association



AAHBEI- American Association of Home Based Early Interventionists



BLUE & WHITE SOCIETY – Penn State Assocciation



ARI- Autism Research Institute



OÇED-Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği



