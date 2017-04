2011'de ilk kez düzenlenen Be 'The Band' Müzik Yarışması ile görsel ve yazılı basında adından sıkça söz ettiren Vera, sonrasında yayınladığı ilk EP ile müzik dünyasına adım atmıştı. Kürk Mantolu Madonna, Yerle Yeksan ve Hain gibi özellikle internette büyük dikkat çeken şarkıların yaratıcıları, 2016'ya yepyeni bir albümle merhaba dedi.



Vera'nın DMC etiketiyle yayınladığı yeni albümü Bir Yangın Var, etkileyici ve "gerçek" hikayelerin makyajlanmadan, saf ve güçlü rock tınılarıyla birleştiği 10 şarkıdan oluşuyor. Bir şarkıda Aylin Aslım ile de düet yapan Vera'nın bu albümde prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük ve Cihan Barış üstlendi; albüm mastering'i ise Nashville, ABD'de Steve Corrao tarafından gerçekleştirildi.



Söz ve müzikleri Vera'ya ait olan albümün ilk video klibi Göksel Balaban yönetmenliğinde Bir Yangın Var'a lyric video formatında çekildi. İkinci video klip ise Güzel Bir Kadın'a geldi. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde gerçekleşen klip çalışması, tüm dijital platformlar ve televizyon kanallarında yerini aldı.



VeraArel Koray Nalbant (vokal, gitar)Dünyacan Yılmaz (bas gitar)Canberk Karademir (davul)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Vera



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır