Venüs Sultanlar Ligi Play-off'ta Final Heyecanı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 18.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynayacak. Ev sahibi avantajının sar-lacivertlilerde olduğu ve 5 maç üzerinden oynanacak olan play-off mücadelelerinde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak. Seride 2-2'lik eşitlik durumunda iki gün arayla 5. maç yapılacak. Play-off final maçlarının tümü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final maçları programı şu şekilde:



27 Nisan Perşembe



18.00 Fenerbahçe - Galatasaray



29 Nisan Cumartesi



16.00 Fenerbahçe - Galatasaray



2 Mayıs Salı



18.00 Galatasaray - Fenerbahçe



4 Mayıs Perşembe



18.00 Galatasaray - Fenerbahçe (Gerekirse)



7 Mayıs Pazar



16.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Gerekirse) - İSTANBUL