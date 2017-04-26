Venüs Sultanlar Ligi Play-off'ta Final Heyecanı
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 18.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynayacak. Ev sahibi avantajının sar-lacivertlilerde olduğu ve 5 maç üzerinden oynanacak olan play-off mücadelelerinde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak. Seride 2-2'lik eşitlik durumunda iki gün arayla 5. maç yapılacak. Play-off final maçlarının tümü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final maçları programı şu şekilde:
27 Nisan Perşembe
18.00 Fenerbahçe - Galatasaray
29 Nisan Cumartesi
16.00 Fenerbahçe - Galatasaray
2 Mayıs Salı
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe
4 Mayıs Perşembe
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe (Gerekirse)
7 Mayıs Pazar
16.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Gerekirse) - İSTANBUL