Venüs Sultanlar Ligi Play-off'ta Final Heyecanı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Venüs Sultanlar Ligi Play-off'ta Final Heyecanı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 18.00'da Burhan Felek Spor Salonu'nda oynayacak. Ev sahibi avantajının sar-lacivertlilerde olduğu ve 5 maç üzerinden oynanacak olan play-off mücadelelerinde 3 galibiyet alan takım şampiyon olacak. Seride 2-2'lik eşitlik durumunda iki gün arayla 5. maç yapılacak. Play-off final maçlarının tümü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off final maçları programı şu şekilde:

27 Nisan Perşembe

18.00 Fenerbahçe - Galatasaray

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fenerbahçe - Galatasaray

2 Mayıs Salı

18.00 Galatasaray - Fenerbahçe

4 Mayıs Perşembe

18.00 Galatasaray - Fenerbahçe (Gerekirse)

7 Mayıs Pazar

16.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Gerekirse) - İSTANBUL

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