Venüs Sultanlar Ligi

Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ilk maçında Burhan Felek Voleybol Salonu’nda karşılaştığı Vakıfbank’ı 3-0 mağlup etti.

Venüs Sultanlar Ligi

Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ilk maçında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştığı Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti. Turun ikinci maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt xx, Recep Karakoç xx

Galatasaray: Centoni xx, Güldeniz xx, Aslı xx, Leys xx, Jack xx, Seda xx, Ada x, Nursevil x, Nihan (L) xx

Vakıfbank: Zhu xx, Kübra xx, Lonneke xx, Gözde xx, Hill xx, Melis xx, Naz xx, Özgenur x, Gizem x, Ayça x (L)

Setler: 25-19, 25-23, 25-22

Süre: 87 dakika (27, 30, 30) - İSTANBUL

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