Venezuella'da Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Venezulla'da hükümete karşı yürütülen gösterilerde, 20 yaşındaki bir göstericinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29'a yükseldi.



Venezulla'da gaz bombası kutusunun çarptığı Juan Pablo Pernalete Llovera isimli bir genç gösterilerde hayatını kaybetti. Gösterilerin, 2014 yılından sonraki en kötü sosyal şiddet olduğu belirtildi. Gösteriler sosyalistler tarafından 20 yıl sürdürülen bir yönetimin sona erdirilmesi için ve tasarruf tedbirlerine karşı yapıldığı belirtildi. - KARAKAS