Venezuelalı Petrol Firması ABD'deki Yemin Töreni İçin 500 Bin Dolar Bağış Yaptı

Venezuela yönetimi, ülkedeki gıda ilaç kıtlığı ve halk protestolarını 'Amerika destekli bir darbe' olarak nitelendirirken, Venezuela devletine ait petrol işletmesinin ABD'deki yan kolu olan Citgo Petroleum firmasının, Donald Trump'ın yemin törenine 500 bin dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Firmanın bağışı, Federal Seçim Kurulunun bağışçı listesinde yer almasıyla kamuoyuna yansıdı.



Ülkede gıda, temizlik ve tıbbi malzemeler konusunda büyük sıkıntılar yaşanırken sosyalist iddialı yönetimin, bütün bu krizden sorumlu tuttuğu ülkenin başkanına bu cömert bağışı dikkatleri çekti.



Venezuela'da Nicholas Maduro'ya bağlı Yüksek Mahkemenin 1 Nisan'da parlamentonun yetkilerini askıya almasıyla başlayan protestolarda yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı, Çarşamba günü Caracas'taki dev protesto yürüyüşüne müdahale sonrası yaşanan olaylarda ölenler ile 9'a yükseldi.



100 bin kişinin katıldığı yürüyüşten sonra rejim güçleri ile protestocu halk arasında çatışma yaşanmıştı. Muhalefet, protestoların bugün de süreceğini duyurdu. Muhalefetin protestoların sona ermesi için öne sürdüğü üç şart ise, 'süresiz ertelenmiş devlet başkanlığı seçiminin derhal yapılması, hapishanedeki politikacıların salıverilmesi ve parlamentonun yetkilerinin iadesi'.



Amerikan Seçim Kurulunun açıkladığı listeye göre Trump'ın yemin töreni organizasyonuna bağışta bulunan şirketler arasında 250 bin dolar bağışlayan Pepsi ile 150 bin dolar bağışlayan WalMart da var. Venezuela ise cömertlikte JP Morgan Chase bankası ve CEO'su ABD Dışişleri Bakanı olan Exxon ile aynı kulvarda yer alarak 500 bin dolar bağışlamış. En cömert bağışçı ise törene 5 milyon dolar bağışlayan gizemli kumarhaneler kralı milyarder Sheldon Adelson.