Venezuela'nın Başkenti Karakas'taki Gösterilerde En Az 10 Kişi Öldü

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya karşı düzenlenen gösterilerde dün akşam en az 10 kişi öldü. Yerel kaynaklar ölü sayısının daha fazla olabileceğini duyurdu.



Yerel basın organlarına göre protestolar sırasında El Valle bölgesindeki dükkanlar yağmalandı. Yağmayı engellemek adına elektrikli çit ile çevrilmiş bir fırına girmek isteyen gruptan 8 kişi, elektriğe çarpılarak hayatını kaybetti. Yağma sırasında 2 (bazı kaynaklara göre 3) kişinin de ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü bildiren yerel kaynaklara göre, vurulanlardan biri iş yeri sahibi 29 yaşındaki Ramón Martínez. Diğerinin ise yine 29 yaşındaki Kelvin León olduğu duyuruldu. León'un ölümüne dair detaylar henüz bilinmiyor.



Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanı Delcy Rodríguez, "muhalefet tarafından kiralanmış silahlı çeteler"in Karakas'ın El Valle bölgesinde bir çocuk hastanesine saldırdıklarını ve burada göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığını duyurdu.



Başkan, muhalefeti sorumlu tuttu



Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise saldırılardan ve ölümlerden muhalefet partilerini sorumlu tuttu.



Dün sabaha kadar süren gösterilerde 550 kişinin göz altına alındığı ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklandı.



Protestolar Başkan Maduro'nun pazartesi günü televizyonda hükümet karşıtı bir askeri komplo kurulduğunu ilan etmesinin ve "arkasında ABD'nin bulunduğu bu darbe girişiminin elebaşlarından" birinin tutuklandığını söylemesinin üzerine başlamıştı. Çarşamba akşamı yapılan gösterilerde 3 kişi yaşamını yitirmişti. - Madrid