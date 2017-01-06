Venezuela: Maduro Karşıtı Julio Borges Meclisin Yeni Başkanı





Venezuela'da yapılan meclis başkanlığı seçimlerini muhalif kanattaki milletvekili Julio Borges kazandı. Önce Adalet partili Borges, mecliste düzenlenen yemin töreniyle görevini devraldı.



Mecliste çoğunlukta olan muhalifler uzun zamandır Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınmasının yollarını arıyor.



Borges de meclis başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında bu konuya değinerek, Maduro'nun azledilmesi için oylama yapılacağını belirtti. Borges, ülkesi petrol kaynakları açısından zenginken halkın çöpten yemek topladığını ve yaşlıların ilaç kuyruğunda can verdiğini söyleyerek hükümeti eleştirdi.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro, meclis başkanlığı seçiminden bir gün önce, perşembe günü kabine değişikliğine gitmişti. Maduro, Aragua Eyalet Valisi Tarek El Aisami'yi yardımcısı olarak atadı. Petrol Bakanlığı görevine Nelson Martinez, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'naysa ekonomist Ramon Lobo getirildi.



Muhalefet, yeni Devlet Başkanı Yardımcısı Tarek El Aisami'yi uyuşturucu ticaretine bulaşmakla suçluyor. El Aissami, Maduro'nun görevinden ayrılması durumunda 2019'un sonuna kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Julio yeni Muhalefet Borges karşıtı başkanı Maduro Venezuela: Nicolás Maduro Başkan meclisin Venezuela Gepost: 06 januari 2017